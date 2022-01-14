Около 2 тыс человек задержали во время беспорядков в Казахстане

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Около двух тысяч человек задержали во время беспорядков и действия режима ЧП в Казахстане. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания", – написал Токаев на своей странице в Twitter.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.

В связи с волнениями Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

Накануне миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

