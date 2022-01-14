Министр информации Казахстана опроверг обвинения в русофобии и неуважении к истории

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Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров назвал исчерпанными обвинения в русофобии на основе перепалок в социальных сетях 10 лет назад.

Также он опроверг обвинения в неуважении к истории, подчеркнув, что Великая Отечественная война стала самой кровопролитной в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов.

"Она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечаем День Победы", – сказал Умаров в интервью радио Sputnik Казахстан.

Он добавил, что постарается сделать так, чтобы информационный шум не отвлекал от первостепенных задач, в частности от восстановления Казахстана после террористической атаки. При этом Умаров не ответил на вопрос, есть ли у него запрет на въезд в Россию.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства. Министром информации и общественного развития республики был назначен Аскар Умаров.

Позже глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался работать с чиновником, поскольку тот, по его словам, в своем телеграм-канале нелестно отзывается о русских.

