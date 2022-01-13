В МИД РФ прокомментировали назначение Умарова министром информации Казахстана

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Назначение Аскара Умарова на должность министра информации Казахстана является внутренним делом страны, однако русофобские высказывания политика неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Заявления националистического толка – сюда входит все: и ксенофобия, и разжигание ненависти и так далее – которые справедливо вызвали, как многие сказали, обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана, мы считаем неприемлемыми", – приводит ее слова РИА Новости.

В то же время дипломат обратила внимание на тот факт, что в целом власти республики следуют дружественному России курсу и обеспечивают равные права абсолютно для всех граждан Казахстана.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства. Министром информации и общественного развития республики был назначен Аскар Умаров.

Позже глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался работать с чиновником, поскольку тот, по его словам, в своем телеграм-канале нелестно отзывается о русских. Сам Умаров обвинения в русофобии отверг и подчеркнул, что понимает, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с РФ.

