Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана Умаровым

Фото: gov.kz
Глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался работать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым.
Данное решение он объяснил тем, что министр в своем телеграм-канале нелестно отзывается о русских. По словам Примакова, "русофобская дрянь" полностью предотвращает любое взаимодействие в нынешней конфигурации.
При этом он отметил, что Россотрудничество не вмешивается в политические дела в иностранных государствах, отметив, что для урегулирования обстановки в Казахстане были направлены силы ОДКБ, в том числе три тысячи российских военнослужащих.
"Видимо, назначение господина Умарова – пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту (Касым-Жомарту Токаеву. – Прим. ред.)", – написал Примаков в своем телеграм-канале.
Глава Россотрудничества выразил надежду, что такие компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между двумя странами. Также Примаков предложил Умарову публично отказаться от своих нацистских и шовинистических взглядов о русских.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства. Согласно документу, первым заместителем премьер-министра республики стал Роман Скляр, а заместителем премьер-министра – Ералы Тугжанов.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
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