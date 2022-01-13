Рогозин посоветовал новому министру информации Казахстана не посещать Байконур

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Новому министру информации Казахстана Аскару Умарову не стоит посещать космодром Байконур. Такое мнение высказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.
Рогозин считает, что на космодроме будут не рады Умарову.
"Мы его там не ждем", – подчеркнул руководитель госкорпорации.
Ранее сообщалось, что глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался работать с Умаровым. Данное решение он объяснил тем, что министр в своем телеграм-канале нелестно отзывается о русских. По словам Примакова, "русофобская дрянь" полностью предотвращает любое взаимодействие в нынешней конфигурации.
Позднее Умаров ответил на обвинения в русофобии. Он подчеркнул, что понимает, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с РФ.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Позднее президент страны Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав кабмина, в который вошел и Аскар Умаров.
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