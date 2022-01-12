Глава Мининформа Казахстана ответил на обвинения в русофобии

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Новый министр информации Казахстана Аскар Умаров ответил на обвинения главы Россотрудничества Евгения Примакова в русофобии.

"Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как например День Победы", – написал Умаров на своей странице в Facebook.

Он добавил, что понимает, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с РФ.

Ранее сообщалось, что Примаков отказался работать с Умаровым. Данное решение он объяснил тем, что министр в своем телеграм-канале нелестно отзывается о русских. По словам Примакова, "русофобская дрянь" полностью предотвращает любое взаимодействие в нынешней конфигурации.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства.

