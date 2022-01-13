Песков прокомментировал критику в адрес министра информации Казахстана

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Судить министра информации Казахстана Аскара Умарова следует по заявлением в новом статусе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания, но здесь прежде всего следует исходить из того, что это президент Казахстана, президент нашего партнерского, союзнического государства назначил свой кабинет министров и он оказал господину Умарову доверие", – цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля добавил, что важно улучшать сотрудничество с министрами, которых назначил Касым-Жомарт Токаев, а также в случае необходимости рассказывать русскоязычным жителям Казахстана о роли Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался работать с Аскаром Умаровым. Данное решение он объяснил тем, что министр в своем телеграм-канале нелестно отзывается о русских. По словам Примакова, "русофобская дрянь" полностью предотвращает любое взаимодействие в нынешней конфигурации.
Позднее Умаров ответил на обвинения в русофобии. Он подчеркнул, что понимает, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с РФ.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Позднее президент страны Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав кабмина, в который вошел и Аскар Умаров.
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