Тела убитых в Турции россиянок передали родственникам – СМИ

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

Тела россиянок, убитых в турецком Бодруме, передали родственникам спустя 15 дней после их обнаружения. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Уточняется, что были проведены официальные процедуры в Институте судебной медицины. После этого тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны Двизовой отправили в аэропорт Антальи на частном похоронном автомобиле.

О найденных телах стало известно в ночь на 29 ноября. Двух погибших, по данным СМИ, обнаружили завернутыми в простыни и связанными веревками. Местная полиция начала масштабное расследование инцидента.

Сын убитой считает, что преступление мог совершить его отчим литовец Андрей Кушлевич. Он рассказал, что мужчина и женщина не раз ссорились между собой. По его мнению, отчим поднялся в горы, где жила россиянка, застрелил женщину и ее дочь, а затем связал их тела и выбросил в кювет.

Позднее стало известно, что подозреваемый в убийстве Кушлевич находится в розыске в России по уголовной статье.