Пожар на складе ликвидирован на отдельных участках – МЧС

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В МЧС опровергли полную ликвидацию пожара на складе на юге Москвы. По данным ведомства, в отдельных местах наблюдается открытое горение.
Возгорание произошло на складе тканей в районе Чертаново Центральное на улице Подольских Курсантов. Постепенно площадь пожара достигла 7 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности.
Как уточняет ТАСС, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или электрооборудования.
В здании взорвалось несколько баллонов с газом. Кроме того, обрушилась кровля склада, рухнули перекрытия и стена. Обрушения произошли на площади 300 квадратных метров. В ходе тушения пострадал сотрудник МЧС. Других пострадавших нет.
Всего к ликвидации возгорания привлечены более 200 спасателей, 42 единицы техники и два вертолета Московского авиационного центра, которые сбросили 155 тонн огнегасящей жидкости. На месте также работает передвижная лаборатория на выявление превышения ПДК вредных частиц продуктов горения.
В районе места происшествия перекрыто движение автотранспорта. По информации столичного Центра организации дорожного движения, проехать нельзя по обеим сторонам на участке улицы от Старопокровского проезда до Варшавского шоссе.
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