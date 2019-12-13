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Происшествия

15:58

Пожар на складе ликвидирован на отдельных участках – МЧС

происшествия пожар

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В МЧС опровергли полную ликвидацию пожара на складе на юге Москвы. По данным ведомства, в отдельных местах наблюдается открытое горение.

Возгорание произошло на складе тканей в районе Чертаново Центральное на улице Подольских Курсантов. Постепенно площадь пожара достигла 7 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Как уточняет ТАСС, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или электрооборудования.

В здании взорвалось несколько баллонов с газом. Кроме того, обрушилась кровля склада, рухнули перекрытия и стена. Обрушения произошли на площади 300 квадратных метров. В ходе тушения пострадал сотрудник МЧС. Других пострадавших нет.

Всего к ликвидации возгорания привлечены более 200 спасателей, 42 единицы техники и два вертолета Московского авиационного центра, которые сбросили 155 тонн огнегасящей жидкости. На месте также работает передвижная лаборатория на выявление превышения ПДК вредных частиц продуктов горения.

В районе места происшествия перекрыто движение автотранспорта. По информации столичного Центра организации дорожного движения, проехать нельзя по обеим сторонам на участке улицы от Старопокровского проезда до Варшавского шоссе.

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