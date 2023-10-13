Сотрудник израильского посольства в Пекине подвергся нападению – СМИ

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Сотрудник израильского посольства в Пекине подвергся нападению. Об этом пишет Yedioth Ahronoth.

По данным газеты, его госпитализировали с ножевым ранением. Медики оценивают состояние посла как стабильное.

Ранее в боевом крыле ХАМАС – группировке "Изз эд-Дина аль-Кассама" заявили о гибели 13 заложников в результате израильских ударов по Газе. По их информации, шесть заложников погибли в Северной провинции, семь – в провинции Газа, еще трое – в других провинциях.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

Москвичи принесли цветы к посольству Израиля в память о погибших мирных жителях