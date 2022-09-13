Мужчина, угрожавший сбросить дочь с балкона на востоке Москвы, признал свою вину

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Мужчина, угрожавший сбросить ребенка с балкона 13-го этажа на востоке Москвы, признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

Уточняется, что 27-летнему подозреваемому в покушении на убийство дочери будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Следователи также дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства по статье "Халатность".

Инцидент произошел 12 сентября в Новокосине. Мужчина перевесил ребенка через перила балкона 13-го этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз. Прибывшие полицейские задержали отца девочки.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрею Стрижову предоставить доклад о расследовании.