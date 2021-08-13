Уголовное дело по факту взрыва в Воронеже передали в центральный аппарат СК

Фото: ТАСС/Кристина Бражникова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о взрыве в автобусе в Воронеже в центральный аппарат ведомства, сообщает ТАСС.

Отмечается, что это сделано для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования инцидента.

Пострадавшие и родственники погибших при взрыве смогут получить выплаты в Согазе, застраховавшем гражданскую ответственность перевозчика.

"Компания готова выполнить свои обязательства по договору страхования после всестороннего расследования и установления причин произошедшего, если данное происшествие будет признано страховым случаем", – говорится в сообщении страховщика.

Выплаты составят 2,025 миллиона рублей на случай гибели пассажира, до 2 миллионов рублей на случай причинения вреда здоровью и до 23 тысяч рублей на случай причинения вреда имуществу.

Маршрутный автобус ПАЗ взорвался в центре Воронежа вечером 12 августа. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека. Пострадали 17 человек.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Взрыв квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ход расследования под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии ЧП.