Двое взрослых и 8-летний ребенок стали жертвами аварии под Псковом

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Двое взрослых и 8-летний ребенок стали жертвами аварии в Псковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-служба областного УМВД.

Сообщается, что ДТП случилось 12 августа около 18:30 в деревне Зубарево Невельского района. В аварии на перекрестке столкнулись иномарка BMW X5 и отечественный ВАЗ.

"Удар пришелся в бок отечественного авто. В результате столкновения три человека в ВАЗ погибли на месте происшествия: мужчина, женщина и девочка восьми лет", – подтвердили в пресс-службе.

По данным МВД, водитель BMW направлялся транзитом через регион в Санкт-Петербург. Сейчас мужчина задержан.

По факту случившегося открыто уголовное дело.

Ранее в Подмосковье в результате ДТП погиб трехлетний ребенок. Авария случилась в Орехово-Зуевском городском округе.