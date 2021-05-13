Власти рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

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Фото: Anton Raykhshtat/EPA/ТАСС
Состояние 14 детей, которые пострадали при стрельбе в казанской гимназии, стабильное. Они проходят лечение в Детской клинической больнице Татарстана, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает", – приводит слова Галимовой РИА Новости.
Она подчеркнула, что дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.
Всего в больницы Казани было направлено 20 детей и трое взрослых. По данным Минздрава республики, накануне пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в Москву.
Одного ребенка, получившего сотрясение мозга легкой степени и ссадины лица, выписали из больницы под амбулаторное наблюдение. Таким образом, в ДРКБ Татарстана остаются 14 детей.
В Казани из больницы выписали одного из пострадавших при стрельбе в школе
Ранее суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.
Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы.
Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.
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