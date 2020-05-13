ВОЗ зафиксировала свыше 35 нападений на медиков из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала в апреле свыше 35 случаев нападения на медицинских работников в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

"Как может показаться кому-то, именно медработники, которые занимаются вопросами COVID-19, являются источниками опасности и угрозы. Мы зарегистрировали в апреле свыше 35 случаев достаточно серьезных нападений на людей или групп людей в 11 странах", – сказал Райан.

Ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медикам, которые работают с COVID-19. В документе указывается, что в случае смерти врача выплата составит 2,7 миллиона рублей.

Кроме того, врачи, которые взаимодействуют с зараженными коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей также полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей. Выплаты врачам освободят от НДФЛ.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано больше 4 миллионов случаев заражения, более 283 тысяч человек скончалось. В России зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.

