Убившего сотрудника СК в Москве направили на принудительное психиатрическое лечение

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Безработного из Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, убившего в 2019 году сотрудника Следственного комитета, направили на принудительное психиатрическое лечение, сообщает Агентство "Москва".

Мосгорсуд признал его виновным по статье "Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности", но из-за невменяемости освободил от ответственности и направил на принудительное лечение.

Нападение на сотрудника одного из подразделений центрального аппарата СК России Владислава Капустина произошло в октябре 2019 года. Безработный 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев нанес ему одно ножевое ранение, после чего был задержан. Полковник Капустин скончался.

СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Также по делу была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, установившая, что Григорьев страдает психическим расстройством.