Вода начала заходить на улицы сел Курганской области

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Улицы трех сел Курганской области начало затапливать. Ведется превентивная эвакуация населения, пишут в официальном телеграм-канале Притобольного муниципального округа.

Жителей сел Межборное, Утятское, Нагорское попросили незамедлительно покинуть свои дома и переехать к родственникам или в пункты временного размещения.

Администрация округа напомнила, чтобы все граждане взяли с собой документы, необходимые вещи и лекарства, а также позаботились о сохранности ценных вещей и имущества.

"Не оставляйте домашних животных! Эвакуация это не право – это обязанность!", – уточнили в пресс-службе Притобольного округа.

Жителей сел Плотниково, Ялым, Нижнеберезово, Глядянское, деревень Подгорная, Арсеновка и поселка Водный, которые находятся в зоне подтопления, также попросили эвакуироваться заранее.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что меры по защите населения, а также дорог и предприятий Курганской области от паводка обеспечены. В регионе действуют 99 пунктов временного размещения для жителей с подтопляемых территорий.

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По данным на 13 апреля в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участка, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. Свыше 7,1 тысячи человек уже эвакуированы, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.