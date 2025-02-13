ФСБ возбудила дело против бывшей сотрудницы оборонного предприятия в Перми

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В Перми возбудили уголовное дело против бывшей сотрудницы оборонного предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Пермскому краю.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").

В ведомстве рассказали, что женщина установила через интернет контакт со спецслужбами Украины, которым передавала информацию об оборонном предприятии. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее ФСБ задержала россиянина за передачу Украине фото объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья. Предварительно установлено, что мужчина связался в Telegram с сотрудниками ГУР украинского министерства обороны, а затем стал за деньги предоставлять им фотографии подмосковных объектов ТЭК.

Сам мужчина признал, что минувшим летом передавал украинской разведке данные о нефтебазах. По его словам, он понимал, что эта информация может быть использована против России.