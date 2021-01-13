Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Пациентов больницы в Омске эвакуировали из-за задымления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Речь идет о больнице № 9. По предварительным данным, к задымлению привело короткое замыкание в холодильнике. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в детской больнице в Подмосковье. Из здания были эвакуированы 50 человек. В результате возгорания никто не пострадал.

А накануне пожар произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в столице. Из здания были эвакуированы около 15 человек. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

