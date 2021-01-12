Пожар в хостеле на Волгоградском проспекте потушен

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Возгорание в помещении хостела в здании на Волгоградском проспекте на юго-востоке столицы потушено, сообщает Агентство "Москва".

"Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одном из помещений на третьем этаже трехэтажного административного здания. Происходило возгорание личных вещей на площади пять квадратных метров. В 10:57 пожар ликвидирован", – сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Там подтвердили, что из здания были эвакуированы около 15 человек. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

Как сообщалось, пожар произошел в хостеле в Москве по адресу Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. В экстренных службах рассказали, что в одном из номеров произошло возгорание вещей и мебели.