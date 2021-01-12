Пожар на территории троллейбусного парка на севере Москвы потушен

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Возгорание в технических помещениях Мосгортранса на Ленинградском шоссе ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В 11:58 возгорание ликвидировано", – сказано в сообщении.

Как отмечается, данных о пострадавших не поступало. Информация о причинах произошедшего уточняется.

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул в покрасочном цехе на территории 1-го троллейбусного парка ГУП Мосгортранс по адресу Ленинградское шоссе, дом 4, строение 1.

