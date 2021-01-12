Пожар произошел на территории бывшего троллейбусного парка на Ленинградском шоссе

На территории площадки филиала Центральный произошло возгорание в технических помещениях парка. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале

"Сегодня около 10:50 на территории площадки филиала Центральный (Ленинградское шоссе, дом 4) произошло возгорание в технических помещениях парка. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о причинах уточняется", – говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России сообщили ТАСС, что возгорание происходит в малярном цехе.

Источник агентства в экстренных службах также уточнил, что есть угроза распространения огня. По его данным, в цехе находится порядка 40 емкостей с краской по 5 и по 20 литров.

Ранее сообщалось о пожаре в металлическом ангаре и четырех расположенных рядом вагончиках на улице Южной в подмосковном Одинцове. Площадь возгорания составляла порядка 400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.