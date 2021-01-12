Пожар произошел в хостеле на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24

Пожар произошел в номере хостела на Волгоградском проспекте на юго-востоке столицы, из помещения эвакуированы около 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По адресу Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8, в хостеле произошло загорание вещей и мебели в одном из номеров. В целях безопасности эвакуированы около 15 человек", – сказал представитель служб.

Он уточнил, что в настоящее время открытое горение сбито. Информации о пострадавших нет.

Ранее возгорание случилось в 9-этажном жилом доме в Екатеринбурге. В результате пожара погибли восемь человек. По факту их гибели Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".