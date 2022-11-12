Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

Дерево упало на автомобиль в столичном районе Марфино, в результате происшествия никто не пострадал. Об это рассказал замглавы районной управы Владислав Воропаев.

"Упало дерево, улица Ботаническая, дом №8, второй подъезд. Это произошло в 13:30. В течение 10–15 минут подъехали участковые и сотрудники ДПС, составили документы. И мы уже потом убрали в течение 10–15 минут", – передает РИА Новости его слова.

Владелец машины получит компенсацию от страховой компании, добавил Воропаев.

Ранее в столичном регионе из-за сильного ветра ввели желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до утра понедельника, 14 ноября.

В связи с непогодой столичный Дептранс призвал водителей быть внимательными на дорогах, а также не парковаться под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

На следующей неделе в Москве ожидается минусовая температура и снег. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, уже во вторник москвичи перенесутся в третью декаду ноября.



Дерево упало на машину у дома по Ботанической улице

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