Погиб директор по авиаотрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

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Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики сообщила о гибели директора по авиаотрасли Ивана Печорина, передает "Интерфакс".

"2 сентября стало известно о трагической гибели нашего коллеги, управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина", – рассказали в организации.

В корпорации не уточнили обстоятельства произошедшего, однако в социальных сетях распространяется информация о смертельном падении Печорина с борта катера у побережья Владивостока.

В июне 2022 года стало известно о гибели топ-менеджера VK Владимира Габриеляна. Генеральный директор компании, а также его коллега, директор VK по закупкам Сергей Мерзляков, пересекали реку, однако машины течением унесло в море.