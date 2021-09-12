Четыре человека погибли, 12 пострадали после крушения L-410 в Иркутской области – МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Спасатели завершили работы по освобождению людей из потерпевшего крушение пассажирского самолета L-410 в реку Ангару в Иркутской области. В результате происшествия четыре человека погибли, 12 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

"Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточненной информации 12 человек пострадали и, к сожалению, четыре человека погибли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.

На месте происшествия было задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. На его борту находилось 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.

Отмечалось, что борт обнаружили в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в реку Ангару в ходе повторной попытки зайти на посадку.

По факту инцидента Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

