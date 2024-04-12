Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 69 см за сутки

Фото: МЧС России

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 69 сантиметров за прошедшие сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Оренбургского района.

"Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 08:00 (06:00 по московскому времени) 12 апреля 1 129 сантиметров (плюс 69 сантиметров за сутки; опасный уровень превышен на 199 сантиметров)", – говорится в сообщении.

Между тем уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы уменьшился на 31 сантиметр за сутки. Сейчас высота воды составляет 778 сантиметров.

В связи с подъемом уровня воды в Урале в некоторых районах Оренбурга возможны кратковременные отключения электричества, сообщается в телеграм-канале мэрии.

"Из-за постоянного подъема уровня воды в реке Урал сохраняется риск подтопления энергообъектов", – говорится в сообщении.

Работники Оренбургского производственного отделения переводят питание потребителей на резервные системы. В связи с этим электричество могут отключить в районах, ограниченных улицами Степана Разина, Уральской, Чкалова, Туркестанской.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

За ночь на 12 апреля в Оренбурге подтопило еще 361 дом и 900 приусадебных участков. Из-за паводка в регионе 14 человек обратились за медпомощью.

