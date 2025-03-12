Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения в нижегородской школе

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Уголовное дело о халатности заведено после нападения с ножом в школе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

Ученик 8-го класса одного из образовательных учреждений Сормовского района 11 марта принес в школу нож и напал на двоих одноклассников из-за личной неприязни. Потерпевшим была оказана медпомощь, угрозы их жизни нет. При этом напавшего задержали.

По версии следователей, инцидент произошел из-за небрежного отношения работников школы к исполнению своих обязанностей по обеспечению безопасности детей. В связи с этим было заведено дело по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность").

В настоящее время устанавливаются все причины и условия, способствовавшие инциденту.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявлял, что в день нападения в школе не работала рамка металлодетектора. При этом, по его словам, все муниципальные школы оборудованы по правилам и нормам. Глава города указывал, что до окончания проверки директора школы отстранят от должности.

Помимо прокуратуры, проверку в связи с произошедшим организовал департамент образования Нижнего Новгорода. Он проведет служебное расследование и создаст специальную комиссию.

