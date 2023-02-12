Число жертв землетрясений в Турции достигло 24 617 человек

Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Число жертв в результате серии землетрясений в Турции достигло 24 617 человек. Об этом со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октая сообщает ТАСС.

"К сожалению, вынуждены сообщить о росте числа погибших. Сейчас их 24 617", – заявил он.

Число пострадавших от стихийного бедствия превысило 80 тысяч человек.

Мощное землетрясение произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 были зафиксированы в 04:17 по московскому времени. После этого произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Кроме того, глава страны ввел в области землетрясения чрезвычайное положение сроком на три месяца и объявил эту область зоной ЧС.



Собака спасла пять человек в Турции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!