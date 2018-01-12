СМИ рассказали об ухудшении состояния Олега Табакова

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Состояние актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова ухудшилось.

Как сообщает РЕН ТВ, сейчас его состояние остается тяжелом и прогнозируется динамика в отрицательную сторону.

Артиста госпитализировали 27 ноября. В пресс-службе театра пояснили, что он давно проходит стоматологическое лечение. Тогда он был на очередном приеме, но врачи посоветовали остаться для планового обследования.

Сообщалось также, что Табакова доставили в Первую Градскую больницу имени Пирогова с подозрением на тяжелое воспаление легких. Спектакли с участием Табакова отменили.

Помимо этого, появлялась информация о введении артиста в искусственную кому. Директор МХТ имени Чехова Юрий Кравец опроверг это. 5 января сообщалось об улучшении состоянии актера.