Заммэра Леонид Печатников сообщил об улучшении состояния Олега Табакова

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Состояние народного артиста СССР Олега Табакова значительно улучшилось, однако выписывать его не собираются, сообщил заммэра столицы по социальным вопросам Леонид Печатников.
"Сегодняшнее состояние Олега Павловича значительно лучше, чем при госпитализации. Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжелое", – цитирует Печатникова ТАСС. Отмечается что у артиста нормализовались температура и аппетит, он в сознании и разговаривает.
Заммэра не стал делать прогнозов о сроках выписки Табакова, добавив, что держит ситуацию на личном контроле. По его словам, к артисту приезжал известный приглашенный немецкий врач, который отметил, что даже в Германии могли бы не справиться с такой инфекцией.
27 ноября Олег Табаков был госпитализирован с подозрением на тяжелое воспаление легких. 29 ноября стало известно, что состояние актера немного стабилизировалось, однако, по-прежнему остается тяжелым.
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