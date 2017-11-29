Состояние госпитализированного Табакова остается тяжелым

29 ноября, 19:31
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Народный артист СССР Олег Табаков все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.
"Олег Павлович по-прежнему находится в реанимации, в отдельной палате, его состояние несколько стабилизировалось, но по-прежнему остается тяжелым", − сказал собеседник агентства, добавив, что информация об операции актера, появившаяся в СМИ, не является правдивой.
По словам источника, речь, всего лишь, идет о том, что Табакову установили трахеостому.
27 ноября Табаков попал в больницу. Уточнялось, что у него подозревали тяжелое воспаление легких. По словам представителя Московского художественного театра имени Чехова, худруком которого Табаков является, он проходит стоматологическое лечение. 27 ноября он был на очередном приеме, где ему порекомендовали пройти плановое обследование. Его сын Павел Табаков сказал, что с отцом все в порядке, проблем нет. Сам Олег Табаков подтвердил, что болен.
Декабрьские спектакли "Дракон", "Юбилей ювелира", "Боюсь стать Колей" с участием Табакова отменили.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: