Состояние госпитализированного Табакова остается тяжелым

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народный артист СССР Олег Табаков все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

"Олег Павлович по-прежнему находится в реанимации, в отдельной палате, его состояние несколько стабилизировалось, но по-прежнему остается тяжелым", − сказал собеседник агентства, добавив, что информация об операции актера, появившаяся в СМИ, не является правдивой.

По словам источника, речь, всего лишь, идет о том, что Табакову установили трахеостому.

27 ноября Табаков попал в больницу. Уточнялось, что у него подозревали тяжелое воспаление легких. По словам представителя Московского художественного театра имени Чехова, худруком которого Табаков является, он проходит стоматологическое лечение. 27 ноября он был на очередном приеме, где ему порекомендовали пройти плановое обследование. Его сын Павел Табаков сказал, что с отцом все в порядке, проблем нет. Сам Олег Табаков подтвердил, что болен.

Декабрьские спектакли "Дракон", "Юбилей ювелира", "Боюсь стать Колей" с участием Табакова отменили.