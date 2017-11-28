Три спектакля с участием Табакова отменили в МХТ имени Чехова в декабре

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

МХТ имени Чехова отменил три декабрьских спектакля, в которых должен был играть Олег Табаков. Об этом сообщается на сайте театра. Актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова 27 ноября госпитализировали в Первую Градскую больницу.

"Спектакли "Дракон" (5 и 12 декабря) и "Юбилей ювелира" (7 декабря) и "Боюсь стать Колей" (12 декабря) отменяются", – сказано в сообщении пресс-службы театра. Отмечается, что билеты на отмененные спектакли можно вернуть в кассы театра в течение пяти дней начиная с даты спектакля. "Стоимость электронных билетов, приобретенных на официальном сайте театра, будет автоматически возвращена на карты, с которых производилась оплата", – добавили в МХТ имени Чехова. Администрация театра также принесла зрителям извинения за доставленные неудобства.

Кроме того, в сообщении МХТ имени Чехова уточняется, что, вместо отмененных спектаклей, 5 декабря на основной сцене пройдет спектакль "№ 13D", 7 декабря – "Контрабас", а 12 декабря – "Мастер и Маргарита".

По последним данным, состояние Олега Табакова стабилизировалось, но он пока находится в реанимации. 27 ноября актера доставили в Первую Градскую больницу с подозрением на тяжелое воспаление легких.

При этом в МХТ имени Чехова сообщили, что 27 ноября Табаков пришел на очередной прием к стоматологи, однако, медики рекомендовали ему остаться для планового обследования. Сын артиста Павел Табаков подтвердил информацию о плановом обследовании и заявил, что с отцом все в порядке.