27 ноября, 17:06
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков поступил в реанимацию в Москве.
Уточняется, что 82-летнего артиста доставили в Первую Градскую больницу имени Пирогова с подозрением на тяжелое воспаление легких.
"Олег Павлович был доставлен сегодня в отделение реанимации", − сообщили Агентству "Москва" в справочной службе медучреждения.
Сам актер также подтвердил, что находится в больнице.
Спектакль "Год, когда я не родился", в котором Табаков играет главную роль, отменен.
Советский и российский актер и режиссер театра и кино, народный артист СССР, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Олег Табаков родился в 1935 году. На его счету более 100 кинолент, среди которых "Семнадцать мгновений весны", "Москва слезам не верит", "Мэри Поппинс, до свидания", "Президент и его внучка" .
В 2000 году Табаков возглавил Московский художественный театр имени Чехова.
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