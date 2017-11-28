Олег Табаков остается в реанимации

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актер, художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Олег Табаков пока находится в реанимации, несмотря на то что его состояние стабилизировалось.

28 ноября артисту стало лучше, однако пока рано говорить о его переводе в обычную палату, сообщает "Интерфакс".

27 ноября Табакова доставили в Первую Градскую больницу имени Пирогова с подозрением на тяжелое воспаление легких. Спектакль "Год, когда я не родился" с артистом в главной роли отменили.

В театре рассказали, что Табаков находится на плановом обследовании в частной клинике столицы. Он давно проходит стоматологическое лечение и 27 ноября пришел на очередной прием, но медики посоветовали артисту остаться для планового обследования. Его сын Павел Табаков подтвердил информацию и заявил, что все в порядке.