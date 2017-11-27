В театре рассказали о причине госпитализации Олега Табакова

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Директор Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков находится на плановом обследовании в частной клинике ОАО "Медицина" в Москве.

Как рассказали в пресс-службе театра, Табаков давно проходит стоматологическое лечение, он занимается имплантантами, сообщает РИА Новости. 27 ноября он был на очередном приеме, но врачи порекомендовали пациенту остаться для планового обследования.

Ранее сообщалось, что Табакова доставили в Первую Градскую больницу имени Пирогова с подозрением на тяжелое воспаление легких. Информацию подтвердили в медучреждении. Актер тоже подтвердил, что находится в больнице. Спектакль "Год, когда я не родился", где он исполняет главную роль, отменили.