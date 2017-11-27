Сын Табакова объяснил госпитализацию отца

Фото: портал Москва 24/ Александр Авилов

Причины госпитализации художественного руководителя МХТ имени Чехова, актера Олега Табакова назвал его сын Павел Табаков.

По его словам, отец проходит плановое стоматологическое обследование в Первой Градской больнице.

"Папа госпитализирован в Первую Градскую на плановое стоматологическое обследование. Все в порядке, поэтому проблем никаких нет", − цитирует Павла Табакова Агентство "Москва".

В пресс-службе МХТ имени Чехова, в свою очередь,

рассказали, что Олег Табаков проходит плановое обследование в частной клинике ОАО "Медицина". Также уточнялось, что 27 ноября актер пришел на очередной прием к стоматологу, но на месте медики посоветовали ему остаться и провести плановое обследование.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Олег Табаков был доставлен в Первую Градскую больницу с подозрением на тяжелое воспаление легких.