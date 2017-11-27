Сын Табакова объяснил госпитализацию отца

27 ноября, 19:44
Фото: портал Москва 24/ Александр Авилов
Причины госпитализации художественного руководителя МХТ имени Чехова, актера Олега Табакова назвал его сын Павел Табаков.
По его словам, отец проходит плановое стоматологическое обследование в Первой Градской больнице.
"Папа госпитализирован в Первую Градскую на плановое стоматологическое обследование. Все в порядке, поэтому проблем никаких нет", − цитирует Павла Табакова Агентство "Москва".
В пресс-службе МХТ имени Чехова, в свою очередь,
рассказали, что Олег Табаков проходит плановое обследование в частной клинике ОАО "Медицина". Также уточнялось, что 27 ноября актер пришел на очередной прием к стоматологу, но на месте медики посоветовали ему остаться и провести плановое обследование.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Олег Табаков был доставлен в Первую Градскую больницу с подозрением на тяжелое воспаление легких.
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