Театр Табакова отменил два спектакля с участием артиста

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Московский театр под руководством Олега Табакова отменил два спектакля с участием артиста из-за его болезни.

Речь идет о постановках "Чайка" и "Год, когда я не родился", запланированные на 14 и 18 декабря, передает "Газета.ру". Деньги за уже приобретенные билеты можно вернуть в кассах театра в течение 10 дней.

Театр принес извинения за доставленные неудобства.

27 ноября Табаков попал в больницу. Уточнялось, что у него подозревали тяжелое воспаление легких. По словам представителя Московского художественного театра имени Чехова, худруком которого Табаков является, он проходит стоматологическое лечение.

Артист был на очередном приеме, где ему порекомендовали пройти плановое обследование. Его сын Павел Табаков сказал, что с отцом все в порядке, проблем нет. Сам Олег Табаков подтвердил, что болен.