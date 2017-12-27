Директор МХТ им. Чехова опроверг информацию о вводе Табакова в кому

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Директор МХТ им. Чехова Юрий Кравец опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что народный артист СССР Олег Табаков введен в состояние искусственной комы.
По его словам, эта информация не имеет под собой никаких оснований. "Олег Павлович чувствует себя нормально", – пояснил Кравец.
Ранее сообщалось, что актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова ввели в искусственную кому. Отмечается, что это было необходимо, так как состояние актера оставалось тяжелым длительное время, в результате чего его организм сильно ослаб.
Табакова госпитализировали 27 ноября с подозрением на тяжелое воспаление легких. 29 ноября стало известно, что состояние актера немного стабилизировалось, однако, по-прежнему остается тяжелым.
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