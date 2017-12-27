Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова ввели в искусственную кому, сообщает РЕН ТВ.
Как пояснил изданию источник в медицинских кругах, врачам пришлось ввести Табакова в состояние искусственной комы, или медикаментозной седации. Отмечается, что это было необходимо, так как состояние актера оставалось тяжелым длительное время, в результате чего его организм сильно ослаб. По словам специалистов, если улучшений в состоянии больного не наблюдается, прибегают к искусственной коме. Эта вынужденная мера позволяет уменьшить нагрузку на органы, измученные борьбой с недугом.
27 ноября Олег Табаков был госпитализирован с подозрением на тяжелое воспаление легких. 29 ноября стало известно, что состояние актера немного стабилизировалось, однако, по-прежнему остается тяжелым.
МХТ имени Чехова отменил декабрьские спектакли с участием Табакова.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: