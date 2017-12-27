Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова ввели в искусственную кому, сообщает РЕН ТВ.

Как пояснил изданию источник в медицинских кругах, врачам пришлось ввести Табакова в состояние искусственной комы, или медикаментозной седации. Отмечается, что это было необходимо, так как состояние актера оставалось тяжелым длительное время, в результате чего его организм сильно ослаб. По словам специалистов, если улучшений в состоянии больного не наблюдается, прибегают к искусственной коме. Эта вынужденная мера позволяет уменьшить нагрузку на органы, измученные борьбой с недугом.

27 ноября Олег Табаков был госпитализирован с подозрением на тяжелое воспаление легких. 29 ноября стало известно, что состояние актера немного стабилизировалось, однако, по-прежнему остается тяжелым.

МХТ имени Чехова отменил декабрьские спектакли с участием Табакова.