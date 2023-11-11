Вооруженный БПЛА нанес удар по базе США в Ираке – СМИ

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Вооруженный беспилотный летательный аппарат атаковал иракскую авиабазу Аль-Харир, где находятся американские и международные силы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что повреждения получила инфраструктура.

9 ноября на американской военной базе Харир, расположенной на севере Ирака, произошли взрывы. Предварительно, по ней ударили беспилотником. По имеющимся данным, на аэродроме Харир разбился и взорвался беспилотник-бомбардировщик. Также там загорелись резервуары с горючим.

Ранее Харир также атаковали два беспилотника. Данных о пострадавших нет.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился нанести удары по принадлежащим, согласно версии США, Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска. Он уточнил, что удары американцев по объектам Ирана носят характер самообороны и никак не связаны с конфликтом на Ближнем Востоке.

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