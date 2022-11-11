Три человека погибли при столкновении грузовика и иномарки в Красноярском крае

Три человека погибли в результате столкновения автомобиля Toyota и грузовика MAN в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Уточняется, что авария произошла на 70 километре трассы Красноярск – Енисейск. По данным ведомства, погибшие были пассажирами легкового автомобиля. Также пострадал водитель грузовой машины.

На место выехала следственно-оперативная группа, а также замначальника краевого ГУ МВД Руслан Северин и врио начальника УГИБДД ГУ МВД по региону Сергей Молявко.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области перевернулся автобус, в салоне которого находились 30 пассажиров. ЧП произошло в поселке Новый Уптар. Пострадали три человека.

До этого на внешней стороне 67-го километра МКАД произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован.

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