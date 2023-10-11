Три медика из Палестины погибли при ударе Израиля в секторе Газа

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Три врача из Палестинского Красного Полумесяца погибли при ударе со стороны Израиля по машине скорой помощи в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 1 055 граждан. В результате эскалации конфликта пострадали 5 184 человека.

Посольство РФ в Израиле сообщило о гибели четырех граждан России в результате эскалации ситуации в Израиле. Ведомство также уточнило, что шесть россиян пропали без вести.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа