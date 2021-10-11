Власти Дагестана проверят, почему напавший на одноклассника школьник не стоял на учете

18:54
Фото: СК РФ
Минобрнауки Дагестана проверит, почему смертельно ранивший одноклассника школьник не стоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы ведомства Яхья Бучаева.
Он отметил, что у ученика было ярко выраженное девиантное поведение.
"Я разговаривал почти со всеми родителями и детьми этого класса. Эта ситуация не была латентной, она обсуждалась, вызывались родители, обсуждалось на классных часах. Ситуация зрела давно, но было полное отсутствие реагирования со стороны педколлектива. Сейчас будем разбираться, начали проверку", – подчеркнул Бучаев.
По словам министра образования, он лично рекомендовал уволить директора школы.
"Я попросил назначить исполнять обязанности не завуча и не человека из коллектива, а человека извне, из резерва руководителей образовательных организаций. Чтобы это был независимый (специалист. – Прим. ред.), что позволит объективно расследовать все обстоятельства", – добавил Бучаев.
15-летний школьник напал на одноклассника в Махачкале 11 октября. Во время драки ученик ранил ножом сверстника, который впоследствии скончался. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
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