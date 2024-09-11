Энергодар остался без электричества из-за обрыва ЛЭП

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Энергодар, где расположена ЗАЭС, и окрестные населенные пункты остались без света в результате повреждения линии электропередачи (ЛЭП). Об этом администрация города написала в телеграм-канале.

Обрыв ЛЭП случился ночью за пределами Энергодара. Специалисты уже устраняют причины аварии. После завершения работ подачу электроэнергии восстановят, говорится в публикации.

Ранее сбой в подаче электричества произошел в центре Севастополя. Предварительно, причиной стало аварийное отключение в сетях крымской энергосистемы. Без света остались жители Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая и Камышовая, населенных пунктов Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье. Позже в городе восстановили энергоснабжение потребителей в полном объеме.

До этого из-за аварий на ЛЭП в 49 населенных пунктах Дагестана пропало электричество. Отключения произошли в четырех селах Ахтынского района, 11 – Курахского района, 26 – Рутульского района, двух – Кайтагского района и шести селах Лакского района республики.