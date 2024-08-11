Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На территории Курской области отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", – написал он.

В ночь на 11 августа в жилой дом в Курске попала сбитая украинская ракета. После атаки на месте инцидента возник пожар, который удалось быстро потушить.

Число пострадавших в результате происшествия достигло 15 человек. Об этом ранее сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, все они получают необходимую медицинскую помощь.

Система ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" за ночь над Курской областью. Об этом рассказали в министерстве обороны России.