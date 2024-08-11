Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" за ночь над Курской областью. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и тактических ракет "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в публикации.

Сбитая украинская ракета попала в многоэтажный жилой дом в Курске в ночь на 11 августа, рассказал врио губернатора Алексей Смирнов. В результате пострадали 13 человек, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии. В самом доме были выбиты окна, повреждены балконы, однако несущие конструкции не повреждены.

После атаки на месте инцидента возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Всего было эвакуировано 30 человек, а еще 15 спасены.

