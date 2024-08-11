11 августа, 08:53Происшествия
Система ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" за ночь над Курской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" за ночь над Курской областью. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и тактических ракет "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в публикации.
Сбитая украинская ракета попала в многоэтажный жилой дом в Курске в ночь на 11 августа, рассказал врио губернатора Алексей Смирнов. В результате пострадали 13 человек, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии. В самом доме были выбиты окна, повреждены балконы, однако несущие конструкции не повреждены.
После атаки на месте инцидента возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Всего было эвакуировано 30 человек, а еще 15 спасены.
Новости мира: атаку ВСУ на Курскую область одобрили союзники Украины