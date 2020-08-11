Актеру Ефремову поставлен диагноз "инсульт" – СМИ

16:12
Фото: скриншот видео Агентство "Москва"
Врачи поставили актеру Михаилу Ефремову, госпитализированному в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, диагноз "инсульт". Об этом сообщает ТАСС.
"Предварительный диагноз Ефремова М. О. – "инсульт". Находится в реанимации. Состояние тяжелое", – сообщил собеседник информагентства из медицинского сообщества.
По другим данным, актера доставили в медучреждение уже без сознания.
Ефремова госпитализировали из здания Пресненского суда Москвы, где 11 августа должно было возобновиться судебное слушание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Актера вынесли к машине скорой помощи на носилках.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист находится в предынфарктном или предынсультном состоянии. По мнению юриста, в ухудшении состояния здоровья Ефремова виноваты СМИ, пристально освещающие процесс.
Авария с участием артиста произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Слушания по делу артиста начались 5 августа, были заслушаны показания свидетелей. Процесс планировали возобновить 11 августа, однако из-за происшествия с Ефремовым слушание перенесли на 12 августа.
Ефремова госпитализировали из здания Пресненского суда
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