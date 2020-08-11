Состояние Ефремова оценивается как тяжелое – СМИ

15:33
Фото: скриншот видео Агентство "Москва"
Актер Михаил Ефремов доставлен в больницу имени С. П. Боткина. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, его состояние оценивается как тяжелое.
"Он доставлен в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт", – подчеркнул собеседник информагентства в медицинских службах.
Также сообщается, что актер находится в реанимации, официального подтверждения или опровержения этой информации не поступало.
По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, актер находится в предынфарктном или предынсультном состоянии. В ухудшении здоровья своего подзащитного юрист обвинил СМИ.
Ефремова госпитализировали из здания Пресненского суда Москвы, где 11 августа должно было возобновиться судебное слушание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Актера вынесли к машине скорой помощи на носилках.
Авария с участием артиста произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Судебное заседание по делу Михаила Ефремова началось 5 августа. Его должны были продолжить рассматривать во вторник, 11 августа, однако в связи с ухудшением здоровья артиста было принято решение перенести возобновление процесса на 12 августа.
Ефремова госпитализировали из здания суда
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