СК возбудил дело после ДТП с перевозившим детей автобусом в Подмосковье

11 августа, 19:14
Фото: vk.com
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ДТП с участием автобуса под Наро-Фоминском, в результате которого пострадали шестеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Московской области. По информации следователей, авария произошла из-за смерти водителя за рулем.
Как уточнили в СК, микроавтобус Volkswagen Caravelleна перевозил детей от дома отдыха до железнодорожной станции Нара. Примерно в 10:00 52-летнему водителю стало плохо, и он съехал с дороги в кювет. В результате шесть находившихся в автобусе детей получили травмы. Сам водитель скончался на месте.
По факту ДТП следственный отдел по Наро-Фоминску возбудил уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Ранее сообщалось, что шесть детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Так как все ребята были пристегнуты, они не получили серьезных травм. Их уже выписали из больницы.
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