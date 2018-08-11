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Происшествия

11 августа, 19:14

СК возбудил дело после ДТП с перевозившим детей автобусом в Подмосковье

происшествия ДТП дети

Фото: vk.com

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ДТП с участием автобуса под Наро-Фоминском, в результате которого пострадали шестеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Московской области. По информации следователей, авария произошла из-за смерти водителя за рулем.

Как уточнили в СК, микроавтобус Volkswagen Caravelleна перевозил детей от дома отдыха до железнодорожной станции Нара. Примерно в 10:00 52-летнему водителю стало плохо, и он съехал с дороги в кювет. В результате шесть находившихся в автобусе детей получили травмы. Сам водитель скончался на месте.

По факту ДТП следственный отдел по Наро-Фоминску возбудил уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Ранее сообщалось, что шесть детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Так как все ребята были пристегнуты, они не получили серьезных травм. Их уже выписали из больницы.

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